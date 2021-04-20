Шесть дачных домов загорелись в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Шесть дачных домов загорелись в деревне Мигалиха в Нижегородской области, существует угроза распространения огня. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 13:50 поступило сообщение о возгорании домов по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, д. Мигалиха, ул. Центральная. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу вызова № 2. По состоянию на 16:00 происходит горение шести дачных домов, существует угроза дальнейшего распространения", - сказано в сообщении.

На месте задействована группировка сил и средств в количестве 22 человек и 11 единиц техники, к месту следуют дополнительные силы 10-го пожарно-спасательного отряда в количестве 14 человек и шести единиц техники.