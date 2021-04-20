Бывший первый замглавы МЧС Шляков осужден по делу о "продаже" должности губернатора

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима генерал-полковника, бывшего первого замглавы МЧС РФ Сергея Шлякова, признав виновным в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевшей стороны Иван Миронов.

"Суд назначил Шлякову пять лет колонии общего режима, Кузнецову - 4,5 года колонии, Казарцеву - шесть лет, Онищенко - пять лет лишения свободы", - сказал адвокат, отметив, что суд обязал обвиняемых солидарно возместить ущерб в размере 65 млн рублей. Миронов отметил, что потерпевшая сторона (бывший помощник главы МЧС Юрий Удалов ) довольна приговором.

В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Шлякова к шести годам колонии. По версии следствия, в 2015 году экс-замминистра участвовал в мошеннической схеме по фиктивной продаже должности губернатора Ярославской области. В преступной группе, помимо него, состояли еще три человека. Их прокурор просил приговорить на сроки от пяти до 7,5 года колонии.

По словам адвоката Шлякова, он поставил подпись в одной из расписок о передаче денег Удаловым. Всего таких расписок было две: о передаче $550 тыс., а также €230 тыс. и 15 млн рублей. Подпись, отметил адвокат, Шляков поставил лишь для того, чтобы подтвердить передачу Удаловым денег другим людям, но никаких денег он сам не получал.