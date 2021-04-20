Судебные приставы спасли троих детей из горящего дома в Мурманске

МУРМАНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Судебные приставы спасли троих детей из нежилого горящего дома в Мурманске. Приставы находились неподалеку от места ЧП, сообщили ТАСС в Управлении федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

"Судебные приставы отдела судебных приставов Ленинского округа Мурманска спасли трех детей из горящего двухэтажного дома. Они растянули куртки, в которые прыгали дети со второго этажа", - сообщил ТАСС собеседник агентства.

По информации ведомства, трое младших судебных приставов находились на службе в здании Ленинского отдела судебных приставов недалеко от места пожара. Услышав крики, они поспешили на помощь. На месте пожара в двухэтажном деревянном доме на втором этаже приставы обнаружили трех детей 10-13 лет. Они поймали детей, которые прыгнули со второго этажа. Подростков передали сотрудникам скорой помощи. Дети не пострадали.

Приехавшие на место ЧП пожарные оперативно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, площадь пожара составила 15 кв. м. О причинах возгорания пока не сообщается.

Деревянный дом по адресу: Калинина, 45, в Ленинском округе Мурманска уже горел в феврале 2021 года, тогда при пожаре погибли трое бездомных, которые развели костер, чтобы погреться.