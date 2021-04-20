Автосервис загорелся в Москве

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Пожар начался в одноэтажном здании автосервиса в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"На улице Ермакова Роща, дом 7Б, строение 4, в одноэтажном здании автосервиса, где находятся автомобили, начался пожар. Внутри наблюдается интенсивное горение, происходят взрывы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь возгорания устанавливается. "Строение горит по всей площади, пожарные сосредоточены на защите близлежащих зданий", - отметил источник.

Второй из пяти номер сложности присвоен пожару, есть угроза перехода огня на соседнее строение.

"Пожару присвоен второй номер сложности. Огонь интенсивно распространяется, есть угроза соседнему зданию", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС добавили, что сообщение о пожаре поступило в 17:22 мск. "По предварительной информации, происходит возгорание в одноэтажном здании автосервиса. Площадь пожара выясняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - сказали в главке.

Сведений о пострадавших не поступало.

В новость были внесены изменения (18:03 мск) — добавлены подробности по тексту.