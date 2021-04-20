Два человека погибли при вооруженном нападении на семью в Краснодаре

КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли и трое пострадали в результате нападения вооруженного преступника на частный дом в Краснодаре. Об этом во вторник сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, злоумышленником оказался 59-летний мужчина, который, вооружившись пневматическим пистолетом и ножом, проник в частный дом, где проживала неизвестная ему семья. В тот момент там находились четыре человека: хозяин дома, его брат, несовершеннолетнего сын и пожилая мать. Преступник напал на них, а хозяин дома оказал сопротивление и убил нападавшего утюгом, однако сам погиб от полученных ножевых ранений.

Троих пострадавших, также получивших ранения ножом, доставили в больницу.

Мотивы нападавшего устанавливаются. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц".

Источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил ТАСС, что инцидент носит бытовой характер. По его словам, у хозяев дома в этот момент были гости, кто-то из них вышел за пределы двора частного дома, где в это время проходил агрессивно настроенный вооруженный мужчина, между ними произошел бытовой конфликт, после чего мужчина проник внутрь дома.

"Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль ход расследования уголовного дела", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.