В Краснодаре задержали члена банды, находящегося 19 лет в розыске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска из Санкт-Петербурга задержали в Краснодаре члена банды, который 19 лет был в розыске по делам о расстреле и ограблении инкассаторов и ряду убийств. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудниками управления уголовного розыска Петербурга задержан бывший участник преступной группировки, состоявшей из представителей различных спецслужб и активно проявлявшей себя в 90-е годы", - сказал представитель ведомства.

По данным полиции, задержанный причастен к расстрелу инкассаторов на Нарвском проспекте в Петербурге в 1997 году. Тогда члены банды обстреляли их машину и убили одного инкассатора, а также украли 224 млн дореформенных рублей. По данному факту было возбуждено два уголовных дела по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Также членов банды, в которой состоял задержанный, считают причастными к убийству курсанта военного вуза в 1999 году в Петербурге и еще нескольким подобным преступлениям.

Как уточнили в полиции, мужчину и двух его сообщников искали с 2001 года, когда один из их подельников дал явку с повинной. В итоге одного разыскиваемого члена банды задержали в 2014 году, еще одного нашли мертвым в 2017 году. В главке МВД отметили, что последний фигурант дела, которого задержали во вторник, долгое время был связан с криминалом и пережил два покушения на свою жизнь, после чего решил переехать в Краснодар с семьей, где под чужим именем занялся бизнесом и открыл агентство недвижимости.

Задержанного в ближайшее время этапируют в Петербург.