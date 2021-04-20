Суд признал законным приговор экс-главе Балтийского центра диалога культур за госизмену

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд во вторник признал законным решение приговорить экс-главу Балтийского центра диалога культур Антонину Зимину к 13 годам, а ее мужа Константина Антонца - к 12,5 года лишения свободы за госизмену. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданцева.

"Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции по делу Зиминой и Антонца. Приговор вступил в силу", - сказала она.

Калининградский областной суд 24 декабря 2020 года признал Зимину и Антонца виновными по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Зимина приговорена к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 100 тыс. рублей, Антонец - к 12 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 100 тыс. рублей. Супруги вину не признают и считают свое дело сфабрикованным. Отец осужденной Константин Зимин сообщал ТАСС, что его дочь подала прошение о помиловании президенту РФ, но при этом она вину не признает. В апелляционной жалобе защита просила отменить приговор супругам.

По данным следствия, Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу. В дальнейшем она выполняла задания по сбору и передаче спецслужбам Латвии сведений, составляющих государственную тайну. Также, по данным следствия, в 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в период работы в Министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения.

Зимина была директором Балтийского центра диалога культур, где работал и ее супруг, затем стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.