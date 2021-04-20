Суд отправил под стражу начальника отдела полиции под Калининградом по делу о взятках

КАЛИНИНГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Светлогорский районный суд отправил под стражу начальника межмуниципального отдела МВД России "Светлогорский" в Калининградской области, задержанного по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщается во вторник на официальном канале регионального следственного управления СК РФ в Telegram.

"Светлогорский городской суд удовлетворил ходатайство следователя регионального управления СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника межмуниципального отдела МВД России "Светлогорский". Полицейский обвиняется во взяточничестве. В ближайшее время обвиняемый будет водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, начальник отдела полиции "Светлогорский" и два его подчиненных были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела о взятках и превышении должностных полномочий. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. "а", п. "б" ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки) и п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, лично взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им предъявлены обвинения, но своей вины они не признали.

Светлогорский районный суд по ходатайству следствия во вторник также отправил под арест начальника пункта полиции по Янтарному городскому округу межмуниципального отдела МВД России "Светлогорский", задержанного по этому делу. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения третьему полицейскому.

По версии следствия, 16 февраля текущего года заместитель начальника отделения полиции по Пионерскому городскому округу на побережье Балтийского моря в районе поселка Янтарный обнаружил автомобиль с прицепом, на котором была установлена моторная лодка с оборудованием для незаконной добычи янтаря. Как полагает следствие, обвиняемый подложил в лодку около 340 граммов янтаря, чтобы привлечь ее владельца к административной ответственности за самовольную добычу минерала. Лодка и автомобиль были изъяты, после чего все трое обвиняемых в сговоре решили завладеть изъятой лодкой взамен на непривлечение владельца к административной ответственности, и владелец передал им рукописную доверенность на нее, выписанную на третье лицо.

Кроме того, по версии следствия, в феврале 2021 года начальник межмуниципального отдела МВД России "Светлогорский" и начальник пункта полиции по Янтарному городскому округу дважды получили от неустановленных следствием лиц взятки в размере 40 тыс. рублей за беспрепятственную добычу янтаря в акватории Балтийского моря. Следствие полагает, что таким образом обвиняемые намеревались получать взятки за общее покровительство в незаконной добыче янтаря на систематической основе. В пресс-службе областного УМВД ТАСС сообщили, что по факту случившегося назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел.