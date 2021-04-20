Уголовное дело возбудили после нападения матери на ребенка с ножом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после нападения женщины на своего девятилетнего сына с ножом в Санкт-Петербурге. Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, дело передано из полиции в ведомство для расследования.

"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу принято к своему производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного п. "в", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По данным СК, нападавшая в настоящее время помещена в психиатрическую больницу из-за состояния здоровья, СК намерен инициировать вопрос о лишении ее родительских прав. Пострадавший ребенок находится в больнице.

В воскресенье в главке МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что во Фрунзенском районе города задержали женщину, которая ранила ножом своего девятилетнего сына. По данным главка, полицейские прибыли в квартиру, где произошло ЧП в тот момент, когда она нанесла одну рану мальчику и склонилась с ножом над ребенком. Руководство главка МВД приняло решение поощрить всех сотрудников полиции, которые участвовали в спасении мальчика.