Сообщения об угрозе взрыва поступили в семь школ Хабаровска

ХАБАРОВСК, 21 апреля. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили в школы Хабаровска, идет эвакуация. Об этом заявили ТАСС в администрации города.

"Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в несколько школ города. Идет эвакуация", - сказал представитель администрации Хабаровска.

В администрации ТАСС уточнили, что эвакуация ведется в семи школах, в том числе в гимназии №5 в центре города.

Сообщения о минировании периодически поступают в школы, торговые центры, почтовые отделения в Хабаровском крае. В начале апреля из-за таких сообщений было эвакуировано в общей сложности свыше 38,7 тыс. школьников и более 2,8 тыс. работников всех школ города.