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СМИ: полицейский застрелил темнокожую девочку в Колумбусе

Ее звали Макайа Брайант и ей было 16 лет, сообщил телеканал WNBC
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудник полиции во вторник застрелил 15-летнюю темнокожую девочку в  городе Колумбус (штат Огайо). Об этом сообщила местная газета The Columbus Dispatch.

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По ее сведениям, инцидент произошел около 16:45 по местному времени (23:45 мск) после того, как в полицию поступил звонок с информацией о нападении девушки с ножом. На место происшествия прибыл полицейский, он выстрелил в девочку, ее доставили в больницу в критическом состоянии, и менее чем через она час умерла. По словам тети погибшей Хейзел Брайант, ее племянница жила в доме у приемной семьи и поссорилась с одним из домочадцев. Она также заявила, что у девочки был нож, однако та бросила его до того, как полицейский открыл огонь. По информации телеканала WNBC, ее звали Макайа Брайант и ей было 16 лет.

По сведениям газеты, у места происшествия собрались порядка 50 агрессивно настроенных людей. Некоторые из них призывают к мести.

Мэр города Эндрю Гинтер призвал жителей сохранять спокойствие и дать следствию разобраться в ситуации. "Мы распространим информацию, как только она станет доступна. Я прошу жителей оставаться спокойными и дать бюро по уголовным делам собрать факты", - написал он в Twitter, добавив, что на стрелявшем полицейском была закреплена видеокамера, фиксирующая его действия.

Инцидент произошел незадолго до оглашения судом присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) вердикта о признании экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти афроамериканцу Джорджу Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения.

Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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