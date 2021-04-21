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В Ижевске разыскивают мужчину, застрелившего бывшую жену в магазине

Женщина работала продавцом в магазине на Клубной улице

ИЖЕВСК, 21 апреля. /ТАСС/. Следователи в Удмуртии разыскивают злоумышленника, который накануне в ижевском магазине выстрелил в свою бывшую супругу и скрылся с места преступления. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Следственным отделом по Ленинскому району Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней жительницы города. В совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), подозревается 42-летний бывший гражданский супруг погибшей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас принимаются меры к установлению местонахождения подозреваемого.

По данным следствия, во вторник вечером подозреваемый пришел в магазин на улице Клубной в Ижевске, где потерпевшая работала продавцом, и в присутствии покупателей выстрелил в нее. Женщина скончалась на месте, подозреваемый скрылся на автомобиле.

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