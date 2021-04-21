Причиной крушения Су-30СМ в Казахстане могло быть столкновение со стаей птиц

НУР-СУЛТАН, 21 апреля. /ТАСС/. Комиссия по расследованию причин крушения самолета Су-30СМ в Карагандинской области Казахстана 16 апреля в качестве одной из версий рассматривает столкновение истребителя со стаей птиц. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

"Cпециально созданной комиссией по расследованию причин крушения самолета Су-30СМ в Карагандинской области рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная - это столкновение военного борта со стаей птиц", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что скорость истребителей выше, чем у гражданских самолетов, поэтому попадание птиц приводит к более серьезным последствиям. "Пилоты делали все возможное при управлении самолетом, пока не возникла реальная угроза их жизни. Когда самолет стал неуправляем, а кабина наполнилась дымом, убедившись в отсутствии угрозы жизни гражданскому населению, а также в отсутствии возможных разрушений гражданских объектов на земле, пилоты приняли решение о катапультировании", - пояснили в пресс-службе.

Отмечено, что системой аварийного покидания самолета летчики воспользовались уже на предельно малой высоте, до последнего пытаясь сохранить самолет и посадить его на аэродроме, где их уже ждали специальные спасательные подразделения воинской части. Как уточнили в министерстве, оба пилота имеют достаточный профессиональный опыт.

"Многофункциональными истребителями Су-30СМ поколения 4++ военно-воздушные силы начали укомплектовываться согласно программе перевооружения с 2015 года. Имеющиеся на вооружении самолеты данного типа имеют достаточный ресурс эксплуатации. Ежегодно авиационный парк пополняется современными образцами воздушных судов, доля современного вооружения Сил воздушной обороны превысила отметку в 50%", - информировали в пресс-службе.

16 апреля во время проведения учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ. Экипаж самолета катапультировался. Одного из летчиков госпитализировали. На месте крушения самолета работает специальная комиссия по расследованию причин случившегося.