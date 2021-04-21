Москвичка заявила в полицию о краже домработницей часов и украшений почти на 39 млн рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция начала проверку по заявлению москвички о краже из ее квартиры украшений и часов Rolex почти на 39 млн рублей, в краже заявительница подозревает домработницу. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В ходе выезда следственно-оперативной группы с заявлением обратилась 37-летняя москвичка, проживающая по улице Советской Армии, дом 6. В нем женщина сообщила, что обнаружила кражу из квартиры, принадлежащих ей наручных часов марки Rolex стоимостью $55 000, кольца марки "Януш", стоимостью $225 000 и кольца неизвестного производителя, стоимостью $225 000. Ущерб составил 38 550 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что, по словам заявительницы, похищенные вещи находились в шкатулке в комоде в гардеробной комнате. В краже она подозревает домработницу. "В ходе осмотра места происшествия следов проникновения в квартиру не выявлено, порядок не нарушен. Полиция по данному факту начала проверку", - добавили в ГУ МВД.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что заявительница - предприниматель, владеет ателье по пошиву одежды. Домработницей у нее работала 24-летняя уроженка Курской области.