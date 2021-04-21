В Петербурге задержали двух человек по делу об убийстве бизнесмена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Полицейские при поддержке Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге и пригороде двух мужчин по подозрению в убийстве бизнесмена в Красносельском районе, связанное тело которого нашли на парковке в начале апреля. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Опергруппой управления уголовного розыска главка совместно с сотрудниками УМВД России по Красносельскому району при поддержке СОБР управления Росгвардии по Петербургу на Архивной улице в Петербурге и городе Мурине Ленобласти задержаны двое граждан, 1983 и 1992 года рождения", - говорится в сообщении.

Старший из задержанных, по данным полиции, был ранее судим за угрозу убийством.

1 апреля источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в паркинге дома на улице адмирала Черокова было обнаружено тело мужчины, замотанное скотчем. Установлено, что он занимался бизнесом. Также было установлено, что несколько неизвестных мужчин избили сожительницу предпринимателя, связали ее и проникли в их квартиру. Главное следственное управление СК РФ по Петербургу по факту убийства возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По данным полиции, злоумышленники украли из квартиры 500 тыс. рублей, iPhone 12 и наручные часы.