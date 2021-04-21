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Полиция задержала Любовь Соболь

По словам адвоката юриста ФБК Владимира Воронина, причина задержания пока не сообщается
Любовь Соболь Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Любовь Соболь
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве юриста ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Соболь ехала в такси. В районе станции метро "Автозаводская" полицейские остановили эту машину, заявив, что действуют в рамках плана "Перехват". После этого они задержали Соболь и увезли ее. Причина задержания пока не известна", - сказал защитник.

На прошлой неделе Соболь была осуждена на год исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Также она проходит обвиняемой по делу о нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции протеста 23 января в Москве.

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