Жителя Ростова-на-Дону арестовали на семь суток за призывы к участию в незаконном митинге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апреля. /ТАСС/. Суд арестовал на семь суток жителя Ростова-на-Дону за несогласованную организацию публичного мероприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону.

"Материал был рассмотрен вчера, 20 апреля. Назначен административный арест на 7 суток по статье 20.2 ч. 2", - сообщили в суде.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, житель Ростова-на-Дону в одном из открытых Telegram-чатов организовал призыв к посещению митинга 21 апреля на Театральной площади Ростова-на-Дону. "Призывал людей выйти на несогласованный митинг, при этом осознавал, что он не подавал заявление на получение разрешения на проведение указанного мероприятия", - пояснил источник.

Собеседник агентства уточнил, что житель Ростова-на-Дону в суде свою вину признал и раскаялся.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях протеста и посещения площадей и улиц, заявленных на время, когда будет проходить митинг.