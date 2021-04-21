Подросток погиб, вдыхая газ для заправки зажигалок в Подмосковье

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Школьник погиб, вдыхая с другом газ из баллончика для заправки зажигалок в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным следствия, 20 апреля компания подростков на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Горячева в поселке Удельная вдыхали пары газа из газовых баллонов для заправки зажигалок. "В какой-то момент одному из подростков стало плохо, мальчик стал задыхаться, а после потерял сознание. Двое его товарищей попытались самостоятельно привести мальчика в чувство, однако у них это не получилось, после чего они позвонили в экстренные службы", - сообщила Врадий. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть 15-летнего подростка.

По данному факту проводится проверка, выполнен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В подмосковных Бронницах 12 апреля погиб еще один подросток, вдыхая пары газа из газового баллона для заправки зажигалок.

"ГСУ СК России по Московской области обращает внимание и предупреждает о необходимости обращения внимания родителей и иных лиц на случаи гибели подростков от вдыхания паров газа. Нельзя забывать о профилактических беседах с подростками, направленных на предупреждение и исключение подобных ситуаций, способных привести к трагедии", - отметила Врадий.