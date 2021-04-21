В Москве задержали пресс-секретаря Навального

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Вероника Полякова.

"Ярмыш успела мне позвонить прямо перед задержанием. Как я поняла, ее задержали сотрудники 2-го оперполка полиции. Пока я не знаю ни причину задержания, ни то, куда ее увезли", - сказала защитник.

Ранее суд поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Ярмыш, Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь и некоторых других активистов фонда. Позднее всем им смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.