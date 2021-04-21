В Нижегородской области возбудили дело после гибели двух девочек на водоеме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апреля. /ТАСС/. Нижегородские следователи возбудили уголовное дело после пропажи двух сестер в деревне Кержемок, тела которых позднее обнаружили в пруду. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В вечернее время 20 апреля в деревне Кержемок Шатковского района две девочки пошли гулять. Последний раз их видели около 18:00 возле пруда. Домой девочки не вернулись. Следователем Шатковского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Нижегородской области по факту безвестного исчезновения двух девочек (2013 г. р.) было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ", - сказано в сообщении.

Ночью 21 апреля тело одной из пропавших извлекли из водоема. Днем в среду спасатели обнаружили тело второй девочки.

В СК уточнили, что следователи не обнаружили видимых телесных повреждений, также назначена судебно-медицинская экспертиза.