Арестованного IT-эксперта Лифшица проверят на посредничество во взяточничестве

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Следователи проверят ранее арестованного руководителя "Агентства кибербезопасности" Евгения Лифшица на посредничество во взяточничестве в размере $500 тыс. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе предварительного расследования уголовного дела в отношении Лифшица следствием были получены сведения о том, что он за денежное вознаграждение в размере $500 тыс. способствовал непривлечению фигуранта к уголовной ответственности по уголовному делу, находившемуся в производстве следственного департамента МВД России", - сказал собеседник агентства.

По данным материалам проводится доследственная проверка по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), уголовное дело пока не возбуждено.

24 августа 2020 года Пресненский суд Москвы арестовал Лифшица по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Лифшиц неоднократно выступал в ток-шоу "Время покажет" на Первом канале и давал интервью другим СМИ. В декабре 2019 года он выступил с инициативой ужесточения ответственности за комментарии в сети Интернет. При этом, по мнению специалиста, ее должен нести именно автор комментария, а не площадка, где он размещен.

Согласно информации на сайте "Агентства кибербезопасности", компания занимается информированием общественности о главных событиях в сфере IT-безопасности.