Апелляционный военный суд оставил в силе приговор срочнику Шамсутдинову

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Апелляционный военный суд отклонил жалобы на приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой восемь человек погибли, двое пострадали. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

21 января суд приговорил рядового срочной службы к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей. На приговор были поданы три апелляционные жалобы, одну подал адвокат потерпевших, еще две - представители солдата.

"[Приговор] оставили в силе", - сказал Тугушев.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу по военнослужащим своей войсковой части, с которыми ранее несколько дней стоял в карауле. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. После этого рядовой попытался сбежать из части и был задержан.

Как заявил сам Шамсутдинов, на преступление его подтолкнули неуставные отношения - солдата в карауле заставляли убираться в туалете, угрожая насилием. Психиатрическая экспертиза установила, что срочник отдавал отчет своим действиям. Присяжные заседатели признали рядового виновным, но заслуживающим снисхождения. Гособвинитель просил назначить Шамсутдинову 25 лет лишения свободы, родственники погибших требовали 28 млн рублей компенсации.