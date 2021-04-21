Суд в Москве продлил арест блогеру Лакееву за повреждение машины ФСБ в ходе акции протеста

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил арест 18-летнему видеоблогеру Константину Лакееву, обвиняемому в умышленном повреждении служебного автомобиля ФСБ на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лакеева Константина Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), сроком до 23 мая 2021 года", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что блогер раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников полиции. Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 и до 7 лет соответственно.

У Лакеева было более 810 тыс. подписчиков на канале в TikTok. 23 января участники несанкционированной акции на Цветном бульваре разбили автомобиль с проблесковым маячком и номером АМР, который принадлежит ФСБ. Они прыгали на него и пытались разбить лобовое и боковые стекла. На автомобиль с водителем напали несколько десятков человек. Они также распылили в лицо водителю газовый баллончик.