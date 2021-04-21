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Из здания регионального исполкома "Единой России" в Ростове-на-Дону эвакуировали людей

На месте работают сотрудники спецслужб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудников регионального исполкома партии "Единая Россия" в Ростове-на-Дону эвакуировали из здания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии.

"В настоящее время в помещении регионального исполнительного комитета работают специальные службы, а весь коллектив эвакуирован", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в среду эвакуировали порядка 20 сотрудников томского отделения "Единой России" из-за сообщения о минировании, однако изформация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. Во вторник правоохранительным органам поступало аналогичное сообщение о минировании офиса партии в Архангельске, оно также оказалось ложным.

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Россия"Единая Россия"Ростовская область
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