Убийца главы краснодарского уголовного розыска получил пожизненный тюремный срок

КРАСНОДАР, 21 апреля. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд приговорил обвиняемого в убийстве начальника уголовного розыска УВД по Краснодару Александра Ледовского и его коллеги к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого суда.

"Краснодарским краевым судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Дьякова А. В. по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой по найму). <…> Изучив материалы уголовного дела, оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. С учетом тяжести совершенного преступления и сведений о личности подсудимого, судом ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

Из приговора Краснодарского краевого суда следует, что в декабре 1998 года подсудимый, действуя в составе преступной группы, выполнял заказ на убийство. Он спровоцировал столкновение с автомобилем, в котором находились начальник отдела уголовного розыска УВД по Краснодару Александр Ледовский и его коллега. Когда они вышли из машины, нападавшие несколько раз выстрелили в них. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

"Нападавшие скрылись. Местонахождение подозреваемых было установлено спустя более 20 лет", - сообщили в пресс-службе.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, отметили в пресс-службе. Приговор в законную силу не вступил. В настоящее время Дьяков отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство шести человек по приговору Астраханского областного суда.