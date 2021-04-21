Суд в Волгоградской области арестовал жителя Камышина за призывы к несогласованной акции

ВОЛГОГРАД, 21 апреля. /ТАСС/. Камышинский городской суд Волгоградской области в среду арестовал на 7 суток 19-летнего жителя города Даниила Усанина за предварительную агитацию в социальной сети к участию в несанкционированном публичном мероприятии, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Судом установлено, что 18 апреля Даниил Усанин провел предварительную агитацию в социальной сети "ВКонтакте" с призывом граждан к участию в несанкционированном массовом мероприятии в Камышине. Постановлением Камышинского горсуда Волгоградской области за совершение административного правонарушения Усанину назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток", - сказала она.

В судебном заседании Усанин вину в совершении указанного административного правонарушения не признал, уточнила Вальковская. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.