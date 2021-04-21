Экс-зампредседателя Госдумы Рыжкова задержали по подозрению в организации митинга

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве бывшего заместителя председателя Госдумы РФ Владимира Рыжкова по подозрению в нарушении при организации акции в центре столицы.

"Сегодня ко мне домой пришли полицейские и отвезли меня в ОВД "Хамовники". Мне вменяют в вину ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации). Я постарался разъяснить полицейским, что ни к чему не призывал, а только перепостил сообщение с сайта "Эха Москвы", где говорилось об акции", - сказал Рыжков в беседе с ТАСС. Он отметил, что не считает этот репост призывом и тем более организацией митинга. "В настоящее время я жду адвоката и нахожусь в отделе полиции", - заключил политик.

Комментарием ГУ МВД Москвы ТАСС пока не располагает.

С 1997 по 1999 год Рыжков был первым заместителем председателя Госдумы РФ, с 1993 по 2007 год - депутатом нижней палаты российского парламента.

В настоящее время Рыжков - профессор Высшей школы экономики, автор статей в "Новой газете" и "The Moscow Times", соведущий на радио "Эхо Москвы".