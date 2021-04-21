Украинский военный, пьяным перешедший границу в Крыму, получил тюремный срок

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Джанкойский районный суд Республики Крым приговорил к трем с половиной годам колонии украинского военного Евгения Добринского за незаконное пересечение государственной границы РФ и контрабанду наркотических веществ. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе суда.

В начале июня 2020 года Добринского, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали пограничники при попытке перейти российскую границу. При себе у него не было документов, удостоверяющих личность, но было обнаружено вещество растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это были наркотики.

"Подсудимый в судебном заседании в предъявленном ему обвинении свою вину не признал. В качестве пояснений своих деяний он отметил, что марихуана не его, а он не преследовал цели пересечения государственной границы РФ, так как не знал, где она пролегает, а шел посмотреть наличие рыбы в заливе. Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая личность подсудимого, признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 229.1 УК РФ и ч. 1 ст. 322 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 28-летний мужчина при задержании оказал сопротивление российским пограничникам. "Молодой человек был в обмундировании Вооруженных сил Украины и представился старшим стрелком 1-го ДШО военной части А1910", - сообщается в пресс-релизе.