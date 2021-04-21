Суд в Карелии приговорил к условному сроку водителя погрузчика, сбившего насмерть ребенка

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 апреля. /ТАСС/. Водителя трактора, под колесами которого в процессе уборки снега в карельском городе Костомукше погибла 8-летняя девочка, приговорили к двум годам лишения свободы условно. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Карелии.

"В Костомукше водитель погрузчика признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. Водитель, не убедившись в отсутствии пешеходов, начал двигаться назад, совершив наезд на ребенка. От полученных травм девочка скончалась на месте.

По итогам прокурорской проверки выяснилось, что находившийся за рулем погрузчика также нарушил инструкции и не подал предупреждающий сигнал перед тем, как сдать назад. Надзорный орган также установил, что техника не проходила необходимых проверок, так как звуковой сигнал у машины не работал. Директор компании-подрядчика, занимающегося содержанием дорог в Костомукше, получил представление от городской прокуратуры после инцидента, а в отношении юрлица возбудили административное дело по статье о нарушении требований охраны труда.