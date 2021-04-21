В Петербурге задержан следователь за торговлю поддельными удостоверениями силовиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге следователя полиции за торговлю поддельными удостоверениями сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу, полицейский стал фигурантом уголовного дела.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего следователя УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга, лейтенанта юстиции, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327 УК РФ ("Изготовление и сбыт поддельных документов")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, полицейского задержали оперативники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти за продажу двух поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов за 30 тыс. рублей мужчине, который участвовал в оперативных мероприятиях.

Дома у задержанного провели обыск, в ходе которого изъяли около 50 бланков удостоверений правоохранителей, а также защитные наклейки - голограммы, оттиски печатей и типографское оборудование. Согласно представленным СК фото с обыска у задержанного нашли бланки удостоверений МВД, прокуратуры, Следственного комитета и других правоохранительных органов.

По данной статье полицейскому грозит до трех лет лишения свободы.