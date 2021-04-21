Экс-зампредседателя Госдумы Рыжкову грозит 10 суток ареста за организацию митинга

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бывшему заместителю председателя Госдумы РФ Владимиру Рыжкову грозит до 10 суток административного ареста за организацию акции в центре Москвы. Об этом ТАСС рассказал координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, адвокаты которой оказывают политику правовую помощь.

"В отношении Рыжкова составили протокол по ч. 2 ст. 20.2. (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), ему грозит до 10 суток ареста", - сказал Прянишников. По его словам, Рыжкова оставляют на ночь в ОМВД "Хамовники". "Завтра его повезут в суд для решения вопроса о его виновности и назначении ему наказания", - заключил он.

С 1997 по 1999 год Рыжков был первым заместителем председателя Госдумы РФ, с 1993 по 2007 год - депутатом нижней палаты российского парламента. В настоящее время он профессор Высшей школы экономики, автор статей в "Новой газете" и The Moscow Times, соведущий на радиостанции "Эхо Москвы".