Движение по Пятницкому шоссе в Москве в районе станции метро частично перекрыто из-за ДТП

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Движение автотранспорта в районе станции метро "Пятницкое шоссе" перекрыто по двум полосам в сторону центра в результате столкновения двух автомобилей. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"На Пятницком шоссе возле одноименной станции метро произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате движение перекрыто по двум полосам, образовалась пробка", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, после ДТП произошел разлив топлива. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта, из-за ДТП образовалась пробка в 1,5 км. "На Пятницком шоссе в районе д. 39 столкнулись 2 автомобиля. Движение затруднено на 1,5 км в сторону центра", - говорится в публикации.

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