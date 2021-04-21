МО Индонезии сообщило об обнаружении масляного пятна в районе, где пропала подлодка

ТАСС, 21 апреля. Министерство обороны Индонезии сообщило о появлении масляного пятна в районе, где пропала подводная лодка. Об этом в среду информировало агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Согласно его данным, пятно было обнаружено в результате поиска подлодки с воздуха. Отмечается, что военные задействовали в поисках два судна с эхолокаторами.

Ранее в среду главком ВС Индонезии подтвердил потерю связи с дизельной подводной лодкой "Нангала", участвовавшей в боевых стрельбах в акватории Балийского моря. Вооруженным силам Австралии и Сингапура был направлен запрос с просьбой оказать помощь в поисках подлодки. На борту лодки находятся 53 члена экипажа.

Дизельная подлодка была построена на судоверфях в Германии в 1979 году, а через два года была принята на вооружение ВВС Индонезии. Всего военный флот республики насчитывает две дизельные подводные лодки, согласно обнародованным ранее планам, к 2024 году их число будет увеличено до 10.