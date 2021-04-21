Суд арестовал подозреваемого в двойном убийстве в Тверской области

ТАСС, 21 апреля. Суд арестовал жителя города Кашина Тверской области, который, по предварительным данным, 17 апреля застрелил двух человек. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах убийства. "С его участием проведена проверка показаний на месте совершения преступления, в ходе которой он полностью подтвердил ранее данные показания", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, вечером 17 апреля в Кашине мужчина из личных неприязненных отношений, используя огнестрельное оружие, убил женщину 1980 г. р. и мужчину 1981 г. р. Через несколько часов после этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, у подозреваемого обнаружили и изъяли орудие преступления.