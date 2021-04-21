Ветеран МВД Узбекистана получил реальный срок за драку с ребенком в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к двум годам колонии-поселения Жаффара Ирназарова, которого задержали в декабре прошлого года после того, как он решил вмешаться в конфликт детей на игровой площадке и сломал ребенку руку. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, по иску представителя потерпевшего с него взыскана компенсация морального вреда в размере более 143 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В начале декабря прошлого года в главке МВД по городу и Ленинградской области ТАСС сообщали, что на детской площадке на проспекте Просвещения произошел конфликт между несовершеннолетними, в который решил вмешаться отец одного из детей. В результате оппонент его сына получил перелом руки.

СК возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Мужчину задержали, суд отправил его в СИЗО. На суде по избранию меры пресечения выяснилось, что задержанный Жаффар Ирназаров является пенсионером по выслуге лет МВД Узбекистана.