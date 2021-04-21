В Чехии осквернили памятник красноармейцам

ПРАГА, 21 апреля. /ТАСС/. Памятник советским воинам-освободителям, установленный на Моравской площади города Брно на юго-востоке Чехии, был осквернен в среду. Об этом сообщил сайт газеты "Млада фронта Днес".

Неизвестные вандалы нанесли на постамент памятника розовой краской оскорбительные для России надписи, связанные со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии) в 2014 году, причастность к которым власти республики приписывают Москве. Инцидент, как следовало из них, приравнивался к вступлению в Чехословакию в 1968 году войск стран Организации Варшавского договора, что здесь рассматривается как одно из наиболее трагических событий в истории страны.

Как сообщили ТАСС в мэрии Брно, муниципальные власти уже устранили надписи с памятника красноармейцам, который и ранее подвергался осквернению.

В результате заявлений чешской стороны Москва и Прага уже взаимно выслали по два десятка дипломатов из обеих столиц. МИД РФ выразил Чехии решительный протест.