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Обвиняемый в убийстве нефролог из Петербурга отказался от признательных показаний

Александр Земченков заявил, что это был самооговор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Бывший главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, обвиняемый в убийстве своей супруги, отказался от признательных показаний, которые он дал после задержания следователям, заявив о причинении смерти по неосторожности. Как сообщил ТАСС адвокат Земченкова Сейран Арутюнян, его подзащитный назвал это самооговором.

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"Он отказался от своих последних признательных показаний со ссылкой на то, что это был самооговор", - сказал адвокат. Собеседник агентства также отметил, что его отказ "был процессуально оформлен".

Земченкова ранее задержали в Петербурге и обвинили в убийстве жены по ст. 105 УК РФ, суд заключил его под стражу.

Адвокаты Земченкова также сообщали, что после задержания врач дал чистосердечное признание в причинении смерти по неосторожности по ст. 109 УК РФ. Адвокаты сообщали, что проверяют обстоятельства дачи им такого признания следствию без защиты, они считают, что он мог сделать это из-за "порока воли".

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