Обвиняемый в убийстве нефролог из Петербурга отказался от признательных показаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Бывший главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, обвиняемый в убийстве своей супруги, отказался от признательных показаний, которые он дал после задержания следователям, заявив о причинении смерти по неосторожности. Как сообщил ТАСС адвокат Земченкова Сейран Арутюнян, его подзащитный назвал это самооговором.

"Он отказался от своих последних признательных показаний со ссылкой на то, что это был самооговор", - сказал адвокат. Собеседник агентства также отметил, что его отказ "был процессуально оформлен".

Земченкова ранее задержали в Петербурге и обвинили в убийстве жены по ст. 105 УК РФ, суд заключил его под стражу.

Адвокаты Земченкова также сообщали, что после задержания врач дал чистосердечное признание в причинении смерти по неосторожности по ст. 109 УК РФ. Адвокаты сообщали, что проверяют обстоятельства дачи им такого признания следствию без защиты, они считают, что он мог сделать это из-за "порока воли".