Двух сотрудников полиции задержали в Твери по подозрению в содействии преступникам

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Начальника отдела Московского отдела полиции по городу Твери и инспектора роты ДПС задержали в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Они подозреваются в принятии незаконных решений в интересах третьих лиц, что способствовало совершению тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила пресс-служба следственного управления.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Московского ОП УМВД России по городу Твери и инспектора группы организации службы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По версии следствия, с августа 2020 по февраль 2021 года начальник отдела полиции и инспектор принимали незаконные решения, действуя в интересах третьих лиц, способствуя тем самым в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Более подробная информация пока не сообщается. "Проведены обыски в жилых и служебных помещениях, личных и служебных автомобилях фигурантов по делу, после чего подозреваемые задержаны. В суд направлены ходатайства следователя Следственного комитета об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", - добавили в пресс-службе.

Незаконные действия сотрудников полиции выявлены и пресечены службой собственной безопасности регионального УМВД во взаимодействии с УФСБ по Тверской области. В пресс-службе управления МВД сообщили, что назначена служебная проверка, в случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел.