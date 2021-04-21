Несколько участников незаконной акции задержали в центре Москвы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали задержания участников несогласованной акции в центре Москвы.

Как передает корреспондент ТАСС, первые два человека задержаны рядом со станцией метро "Боровицкая", полицейские отвели их в автозак. Сотрудники правоохранительных органов останавливают подозрительных молодых людей.

Сейчас на "Боровицкой" и на Пушкинской площади наблюдаются малочисленные группы молодежи, которые идут в сторону Манежной площади, обсуждая акцию. При этом представителей СМИ значительно больше, чем участников шествия.

На Пушкинской площади сотрудники полиции пока никого не задерживают. Площадь перекрыта, выходы со станций метро "Пушкинская" и "Тверская" работают штатно.

Ранее Генпрокуратура России предупредила об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних. В МВД призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В министерстве предупредили, что любые агрессивные действия участников несогласованных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. В МВД предупредили, что правонарушители будут задержаны.