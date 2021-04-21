Заброшенная деревня сгорела в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 21 апреля. /ТАСС/. Заброшенная деревня Цивозерский Погост полностью выгорела в Красноборском районе Архангельской области. От огня пострадали 11 домов, пострадавших нет, сообщили ТАСС в среду пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Пожар в Красноборском районе локализован, от огня пострадали 11 нежилых домов. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в деревне Цивозерский Погост уже давно никто постоянно не живет, но летом некоторые дома использовались в качестве дач. Сообщение о возгорании поступило по системе 112 в среду в 14:09, когда горели четыре нежилых дома. Распространению огня способствовал сильный ветер. К 15:10 сообщалось о горении уже 7 нежилых домов, сохранялась угроза дальнейшего распространения. К 16:00 огонь перекинулся еще на четыре дома и купол заброшенной церкви.

В настоящее время пожар локализован, угроза дальнейшего распространения снята. На месте продолжают работу 8 пожарных расчетов, 36 человек личного состава и 6 местных жителей из соседних деревень.