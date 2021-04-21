Стендап-комика Кирилла Сиэтлова задержали за организацию митинга в Москве

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Стендап-комик Кирилл Сиэтлов задержан, ему вменяется организация митинга в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Олег Елисеев.

"Кириллу Сиэтлову вменяют часть 2 ст. 20.2 КоАП ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия") за репост информации о митингах в поддержку Навального" - сказал адвокат, представляющий интересы Сиэтлова.

По его словам, протокол о правонарушении и другие материалы дела переданы в Кузьминский суд для рассмотрения. Сиэтлова оставляют на ночь в ОМВД Кузьминки.