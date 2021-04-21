Пресс-секретаря Навального арестовали на 10 суток за призыв к незаконной акции

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал на 10 суток пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш за призывы к несанкционированной акции протеста через интернет. Об этом журналистам сообщила ее адвокат Вероника Полякова.

"Мещанский суд наложил на Ярмыш административный арест сроком 10 суток", - сказала собеседница агентства.

Ранее в отношении Ярмыш составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Как сказано в рапорте полицейских, Ярмыш призывала со своей страницы в Twitter к участию в несанкционированной акции.

Защита считает полицейский протокол ложным на том основании, что Ярмыш содержится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции и не пользуется интернетом.