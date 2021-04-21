В Москве на незаконной акции задержали подростка с саперной лопатой

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Подросток с саперной лопатой задержан на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"В ходе проведения несогласованной акции в центре Москвы в отдел полиции по району Арбат был доставлен несовершеннолетний 2005 года рождения, который при себе имел саперную лопату", - сказал представитель полиции.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По данным полиции, на несанкционированной акции в центре столицы собрались около 6 тыс. человек. Как передают корреспондент ТАСС, полиция задерживает только самых активных ее участников, массовых задержаний нет.