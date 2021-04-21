В Ярославле мужчина погиб при взрыве ручной гранаты

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате взрыва ручной гранаты в гараже в Заволжском районе Ярославля. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"В гаражном боксе, расположенном в Заволжском районе города Ярославля, было обнаружено тело мужчины с множественными рваными ранами. В ходе осмотра места происшествия следователями были найдены и изъяты фрагменты ручной гранаты и металлические осколки", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение взрывных устройств". Обстоятельства происшествия устанавливаются.