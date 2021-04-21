В жилом доме в центре Москвы на Пятницкой улице начался пожар

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Жилой дом 1931 года постройки горит в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Открытое горение происходит на крыше жилого дома 53/18 стр. 4 по Пятницкой улице", - сказал собеседник агентства.

Сейчас идет эвакуация жильцов из дома.

"В районе горящего дома движение затруднено, на место вызваны сотрудники ГИБДД", - сказал источник.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что площадь пожара в пятиэтажном жилом доме устанавливается.

В новость внесены изменения (21:50 мск) - добавлены подробности по тексту.