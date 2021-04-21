ОНК сообщила о задержании 20 участников несанкционированной акции в центре Москвы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на несанкционированной акции в Москве 20 человек. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

"Всего по Москве было задержано человек 20. Сейчас посетили ОВД "Кунцево", там было 15 человек, сейчас их всех отпустили. Серьезных нарушений мы не зафиксировали", - сказал он.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Москве, в несанкционированной акции принимают участие около 6 тыс. человек. Среди задержанных - 15-летний подросток, который при себе имел саперную лопату. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, мальчик состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Как передают корреспонденты ТАСС, полиция задерживает только самых активных участников несогласованной акции, массовых задержаний нет. Участники акции устроили несколько стычек с правоохранителями, бросили несколько куриных яиц в автобус Мосгортранса. Собравшиеся бесцельно перемещаются по центральным улицам Москвы, постоянно меняя маршруты, время от времени перекрывая движение транспорта. По наблюдениям корреспондентов ТАСС, митингующих становится все меньше.