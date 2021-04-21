Полиция отпустила члена бюро "Яблока" Гончарова

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Полиция отпустила члена бюро партии "Яблоко" Кирилла Гончарова и волонтеров его штаба, на них составлен протокол. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

"Отпустили. Составили протокол о задержании по 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка)", - проинформировал он.

Ранее Яковлев сообщил о задержании Гончарова и 16 волонтеров, они были доставлены в ОВД "Кунцево". При этом, по словам пресс-секретаря "Яблока", Гончаров не собирался участвовать в несогласованной акции, он курирует партийную "горячую линию помощи задержанным".

Ранее Генпрокуратура России предупредила об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних. В МВД призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В министерстве предупредили, что любые агрессивные действия участников несогласованных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. В МВД также предупредили, что правонарушители будут задержаны. По данным полиции, на несанкционированную акцию в Москве собрались около 6 тыс. человек.