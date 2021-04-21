В ходе несанкционированных акций протеста задержали 10 журналистов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Десять представителей СМИ были задержаны в среду в ходе несогласованных акций в РФ, сообщается на сайте Союза журналистов России (СЖР).

"По данным мониторинга Союза журналистов России, в ходе несанкционированных протестных акций, которые прошли сегодня в большинстве регионов страны, правоохранительными органами были задержаны представители СМИ. <...> По данным на 22:00 мск 21.04.2021 г., количество задержанных представителей СМИ составляет 10 человек", - говорится в сообщении СЖР.

Уточняется, что в Элисте был задержан главный редактор издания "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев, в Кемерово задержан журналист "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Андрей Новашов. В Иркутске задержали корреспондента "Сибирь. МБХ медиа" ("МБХ медиа" признано в РФ СМИ-иноагентом) Игоря Голято, а в Уфе - журналиста портала UFA1 Артема Супонькина, после проверки документов они были отпущены.

Кроме того, в Махачкале были задержаны два корреспондента "Медиазоны" - Юлия Сугуева и Барият Идрисова. В Казани задержан корреспондент "Ъ-Казань" Глеб Меркин. В Воронеже, несмотря на наличие пресс-карты, был доставлен в отделение полиции корреспондент Sota.Vision Федор Орлов. В Казани корреспондента Sota.Vision Булата Хайруллина уже отпустили после задержания.

"Союз журналистов России продолжает следить за ситуацией, постоянно находится на связи с региональными отделениями СЖР и, при необходимости, готов оказать коллегам юридическую помощь", - говорится также в сообщении.