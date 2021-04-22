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Землетрясение магнитудой 3,7 произошло рядом с Курильскими островами

Глубина очага составила 94 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Сейсмологи в четверг в 06:04 (среда 22:04 мск) зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр располагался рядом с островом Итуруп Большой Курильской гряды. Глубина очага составила 94 километра", - рассказали в филиале.

По информации сейсмологов, подземные толчки местными жителями не ощущались. Угрозу цунами не объявляли.

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