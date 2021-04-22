После столкновения двух судов в море на востоке Китая пять человек пропали без вести

ШАНХАЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Рыболовецкое судно затонуло у восточного побережья Китая после столкновения с контейнеровозом. Как сообщает в четверг Центральное телевидение Китая, в результате крушения пять человек пропали без вести.

ЧП произошло в Восточно-Китайском море в акватории восточной провинции Чжэцзян. Сообщается, что зарегистрированное в уезде Сяншань (провинция Чжэцзян) рыболовецкое судно 21 апреля вечером столкнулось с контейнеровозом. На борту рыболовецкой шхуны находилось шесть человек.

Поисково-спасательная операция в этом районе продолжается. О причинах ЧП сообщений не поступало.